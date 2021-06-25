Повреждены кровли жилых домов и автомобили - МЧС рассказало о последствиях непогоды

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси из-за прохождения грозового фронта с порывами ветра до 21 м/с в результате падения деревьев повреждено два легковых автомобиля, сообщили БЕЛТА в МЧС.

По оперативным данным, зафиксированы 24 случая падения деревьев в Брестской (1 случай), Витебской (10 случаев), Гомельской (1 случай), Гродненской (3 случая), Минской (2 случая), Могилевской (4 случая) областях и Минске (1 случай). Работники МЧС и других организаций проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев. Пострадавших нет.

В трех районах Минской области и Краснополье Могилевской области повреждена кровля 7 жилых домов, 6 объектов соцкультбыта и 19 сельскохозяйственных зданий, ведутся восстановительные работы.

По данным ГПО "Белэнерго", в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 563 населенных пунктов. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 06.00 25 июня остаются без электроснабжения 62 населенных пункта в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях.-0-









Фото МЧС