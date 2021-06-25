Зеленский: Лукашенко говорил мне про вагнеровцев «я не п одведу, все будет нормально, я разберусь»

Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«В последний раз мы общались с ним по телефону. Когда вагнеровцы были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, я попросил его, я его предупредил, что готов передать ему всю информацию относительно этих людей, там были фамилии, мы понимали, кто это такие. Тем не менее, он сказал мне по телефону: «Я понимаю, дорогой Владимир Александрович, я не подведу, все будет нормально, я разберусь». Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло. Это была последняя наша с ним беседа», — сказал Владимир Зеленский.