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Зеленский: Лукашенко говорил мне про вагнеровцев «я не п одведу, все будет нормально, я разберусь»

25.06.2021 09:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Зеленский: Лукашенко говорил мне про вагнеровцев «я не п одведу, все будет нормально, я разберусь»
Фото: president.gov.by
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как просил Александра Лукашенко выдать Украине боевиков-вагнеровцев, однако тот этого не сделал. Об этом он заявил в интервью для программы «VIP з Наталією Мосейчук».

«В последний раз мы общались с ним по телефону. Когда вагнеровцы были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, я попросил его, я его предупредил, что готов передать ему всю информацию относительно этих людей, там были фамилии, мы понимали, кто это такие. Тем не менее, он сказал мне по телефону: «Я понимаю, дорогой Владимир Александрович, я не подведу, все будет нормально, я разберусь». Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло. Это была последняя наша с ним беседа», — сказал Владимир Зеленский.
 
 
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«Это была последняя наша с ним беседа», — сказал Владимир Зеленский.
 
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