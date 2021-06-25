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Мотоциклист погиб после столкновения с лосем в Речицком районе
Источник материала: ОНТ
Мотоциклист в Речицком районе погиб после столкновения с лосем. Об этом
Авария произошла 24 июня около 22:30. На 87-м км трассы М10 40-летний водитель Yamaha врезался в лося. В результате ДТП водитель скончался.
Подробности происшествия устанавливаются.
Фото: МВД
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Мотоциклист в Речицком районе погиб после столкновения с лосем. Об этом сообщила в Telegram пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Авария произошла 24 июня около 22:30. На...
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