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Мотоциклист погиб после столкновения с лосем в Речицком районе

25.06.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мотоциклист погиб после столкновения с лосем в Речицком районе

Мотоциклист в Речицком районе погиб после столкновения с лосем. Об этом сообщила в Telegram пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Авария произошла 24 июня около 22:30. На 87-м км трассы М10 40-летний водитель Yamaha врезался в лося. В результате ДТП водитель скончался.

Подробности происшествия устанавливаются.

Фото: МВД

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Мотоциклист в Речицком районе погиб после столкновения с лосем. Об этом сообщила в Telegram пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Авария произошла 24 июня около 22:30. На...
 
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