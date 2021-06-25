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Какие обереги использовали наши предки: что они значили и от чего защищали?

25.06.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Какие обереги использовали наши предки: что они значили и от чего защищали?

Наши предки верили, что если солнце закрыли мрачные тучи, то разбушевался бог грозы Перун. А если осенью нет урожая, то разгневался бог Велес.Поэтому они изготавливали различные обереги из дерева, камня или серебра. Как и где использовали секиру Перуна, лунницу, валирияну и на что они способны?

Этот оберег обычно изображается в виде волчьей или медвежьей лапы. Считается, что печать Велеса помогает развивать мужчине такие качества, как упорство, целеустремленность и вера в себя. В славянской мифологии Велес – бог материального и духовного достатка. Наши предки верили, что он обеспечивал человека деньгами и наставлял, чтобы «подопечный» не пошел по кривому пути.


Фото: vashobereg.ru

Ладинец – один из самых сильных защитных оберегов для женщин. Он выглядит как восемь загнутых лучей в форме солнечного круга. Богиня Лада была символом женского начала, поэтому амулет защищал свою владелицу от сглаза, порчи и злых мыслей. Маленькие девочки носили оберег для укрепления здоровья. А молодые девушки, чтобы обрести любовь.


Фото: alltime.ru

Оберег бога-громовержца подходил воинам, князьям и старейшинам родов. Верили, что этот амулет делал своего владельца не только сильным и выносливым, но и помогал преодолеть страхи и сомнения. Секиру Перуна стоит надевать людям слабым духом, которым необходимо сделать характер более твердым.


Фото: veleslife.ru

Этот оберег во время беременности женщины надевали на специальную веревочку и носили на поясе, поближе к малышу. Лунница укрепляла здоровье будущей матери, защищала ее и малыша от любого зла, а также способствовала легким родам. Чаще всего амулет изготавливали из серебра, поскольку именно этот драгоценный метал связывали с природой женщин.


Фото: alltime.ru

Валькирия считается не только мужским, но и женским оберегом. Во время сражений он защищал воинов от смерти, даря им неуязвимость. А женщинам валькирия помогала справиться с бедой.  Она закаляла их характер и выводила из тяжелых жизненных ситуаций. Оберег размещают в прихожей. Якобы ни один человек не сможет переступить порог вашего дома и навредить. 


Фото: alltime.ru

Главное фото: alltime.ru

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Наши предки верили, что если солнце закрыли мрачные тучи, то разбушевался бог грозы Перун. А если осенью нет урожая, то разгневался бог Велес.Поэтому они...
 
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