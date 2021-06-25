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Национальную безопасность обсудили на Международной конференции по следственной деятельности

25.06.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Национальную безопасность обсудили на Международной конференции по следственной деятельности

Обеспечить стабильность и спокойную жизнь для граждан – одна из задач правоохранительного блока страны. Национальную безопасность обсудили на Международной научно-практической конференции «Следственная деятельность: наука, образование, практика».

На одной площадке собралось более ста специалистов – это ведущие ученые и практики в области права из Беларуси, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и России. Они демонстрируют свои наработки и делятся опытом в расследовании преступлений в сфере национальной безопасности, усовершенствовании закона и по другим вопросам.

Что касается кадров, то сегодня Следственный комитет развивается не только как практическое учреждение, но и самостоятельно готовит специалистов для своей системы. 

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Обеспечить стабильность и спокойную жизнь для граждан – одна из задач правоохранительного блока страны. Национальную безопасность обсудили на Международной...
 
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