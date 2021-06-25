В Минске открылась фотовыставка, посвященная истории Китая за последние 100 лет

Источник материала: ОНТ

Минске открылась фотовыставка, посвященная истории Китая за последние 100 лет" class="one-news__figure-img">

К столетию Коммунистической партии Китая в Минске открылась уникальная фотовыставка. В ней – ключевые моменты истории КНР от периода революции до наших дней.

В музее истории Великой Отечественной войны передвижная экспозиция разделена на четыре сектора, причем у каждого – отдельный гид-эксперт. Всего привезли более 180 фото, за которыми – многолетняя история взлетов и падений китайского государства. Это – один из знаков дружбы и сотрудничества между странами.

Экспозиция емко и наглядно показывает непростой путь, который Китай прошел за последние 100 лет. На обломках империи, пройдя через революцию и гражданскую войну, там удалось построить одно из самых быстроразвивающихся государств на планете.

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