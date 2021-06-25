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Телеканалу ОНТ – 19 лет!

25.06.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Телеканалу ОНТ – 19 лет!

25 июня поздравления принимают все сотрудники нашего телеканала! ОНТ – 19 лет. Возраст, когда уже много сделано, но самые большие достижения – впереди.

Впервые знакомство со зрителями состоялось 25 июня 2002 года. С тех пор изменился эфир, но одно осталось неизменным: телеканал уверенно лидирует по популярности в белорусском медиапространстве. «Наши новости» смотрят чаще других информационных программ. Неизменно в тренде такие проекты, как «Метеогид», «Тревожная кнопка» и «Что? Где? Когда».

Последний год принес серьезные успехи в онлайн-пространстве: на YouTube-канале ОНТ почти 300 миллионов просмотров, это по-прежнему самый крупный государственный информационный ресурс в байнете. А некоторые публикации в Телеграм-канале охватывают более полутора миллионов пользователей. Подписывайтесь и вы! ОНТ уверенно входит в юбилейный, 20-й год работы и готовит для зрителей новые, яркие и востребованные проекты.

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Теги: знакомства
 
 
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25 июня поздравления принимают все сотрудники нашего телеканала! ОНТ – 19 лет. Возраст, когда уже много сделано, но самые большие достижения – впереди. Впервые...
 
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