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Задержанную россиянку Софью Сапегу перевели из СИЗО под домашний арест

25.06.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В сети накануне появились Протасевича и Сапеги, когда они давали интервью белорусским телеканалам.

Задержанную россиянку Софью Сапегу перевели из СИЗО под домашний арест
© REUTERS / STRINGER
Романа Протасевича и Софью Сапегу, задержанных вместе с 23 мая в Минске в результате посадки самолета Ryanair Афины - Вильнюс, перевели под домашний арест.

О том, что Протасевич находится под домашним арестом, сказал Би-би-си его отец Дмитрий.

Родители Романа не видели. По словам его отца, журналист, как и Сапега, находится в съемной квартире.

«Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели, — сказал он. — Они все равно под полным контролем властей, обвинения с них никто не снял».

По словам Дмитрия Протасевича, адвокаты и власти по-прежнему ничего не сообщают семье.

«Нам ничего не говорят о состоянии Ромы, о его статусе, это просто издевательство», — сказал он.
 
Теги: Минск
 
 
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В сети накануне появились ее снимки с Романом Протасевичем, когда они давали интервью белорусским телеканалам.
 
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