ИКАО перенесла рассмотрение промежуточного доклада по инциденту с самолетом Ryanair









пишет officelife.media, а созданная комиссия пока не может приступить к расследованию, поскольку не получила все необходимые материалы от причастных к ситуации стран. По словам Гудкова, секретариат ИКАО уже опубликовал рабочий документ по инциденту с бортом Ryanair на своем внутреннем портале. Но в нем нет каких-либо предварительных выводов,officelife.media, а созданная комиссия пока не может приступить к расследованию, поскольку не получила все необходимые материалы от причастных к ситуации стран.





Белорусская сторона также подтвердила, что промежуточный доклад получен. Но еще 14 июня представители Беларуси высказали сожаление по поводу того, что комиссия ИКАО пока не собирается приезжать в Минск





Кроме того, на прошлой неделе ИКАО сообщила, что факты и выводы по ситуации планируют изложить в итоговом докладе во время следующей, 224-й сессии совета, которая начнет работу лишь 13 сентября.