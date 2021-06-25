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Уличный бассейн, сад или дом со всеми удобствами. Топ-5 недорогих дач возле Минска

25.06.2021 09:45 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Уличный бассейн, сад или дом со всеми удобствами. Топ-5 недорогих дач возле Минска
Фото предоставлены Domovita.by

$19 950, с/т Вяселка-1

Трехуровневый дом 1994 года со светлой внутренней отделкой. На первом уровне расположен гараж, на остальных двух — жилые комнаты и кухня. Владельцы постелили ламинат и поставили пластиковые окна. А еще недавно в комнатах провели косметический ремонт.


Дом отапливается печью. Построен он на ухоженном участке в 5 соток с садом, теплицей и баней. В садовом товариществе есть свой магазин, так что за продуктами не нужно будет ехать далеко.

$27 000, с/т Жаворонок

Дом со скатной крышей до земли на участке в 6 соток. Метраж дома небольшой, но вокруг построили целый банный комплекс с комнатой отдыха, камином, душевой, парной и раздевалкой. На улице разместился открытый бассейн, дорожки из плитки, качели и беседка.

В дом проведена вода, пробурена собственная скважина. Есть бойлер, а еще хозяева оставляют в доме кухонную технику.

$19 900, с/т Верасок

Большой трехэтажный кирпичный дом на участке в 11 соток, который примыкает к лесу. На первом этаже расположены гараж и дровница. Еще на двух — кухня и жилые комнаты. Но коммуникации к дому не проведены. Отапливается он печью, а воду нужно носить из колодца. На участке небольшие сад и огород. Залит фундамент для строительства бани.

$27 500, с/т Литейщик

Реконструированный дом со всеми коммуникациями в 5 километрах от Минского Моря. В 2020-м к нему сделали пристройку и новую внешнюю отделку. В доме есть душ, бойлер и туалет с местной канализацией. Расположен он на участке в 4.5 соток посреди леса в окружении таких же небольших домов, но без заборов. Автобусная остановка в 7 минутах от дома.

$18 000, с/т Росинка-1

Каркасный дом с двумя комнатами и санузлом. Внутрь проведены все коммуникации, так что есть холодная и горячая вода, а еще канализация. В комнатах хорошая отделка, натяжные потолки, на полу постелен ламинат, есть терраса. Продают вместе с мебелью: телевизором, кожаным диваном, кухонной техникой. На участке построена баня, а вдоль забора высажены маленькие туи. Владелец пишет, что может обменять дачу на авто.

Если покупка дачи еще не для вас, то спасаться от жары можно по-другому. Почитайте на Domovita.by инструкцию, как согласовать установку кондиционера в квартире и сколько это будет стоить.

 
 
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Оставаться в городе в 33 просто невыносимо, и жара этим летом как будто не собирается уходить. Спасаться от высоких температур лучше всего за чертой города, поэтому...
 
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