Чем опасен недожаренный шашлык: инфекционист – о летних рисках для здоровья

Источник материала: Sputnik Беларусь

Лето – время активного отдыха на природе с шашлыками и свежими фруктами. Врачи-инфекционисты утверждают, что в теплое время года работы у них меньше не становится: несоблюдение правил гигиены чревато инфекциями, которые могут передаваться при купании или через немытые фрукты.

Sputnik расспросил врача об опасностях летом: выяснили, как обращаться с пищей, водой и что делать, чтобы обезопасить себя от инфекций в озерах и ничем не заболеть после поездки на шашлыки.

Про "болезни грязных рук" и немытые ягоды

"В летнее время среди всех инфекций на первом месте – кишечные или, как их называют в народе, "болезни грязных рук". Самая распространенная – сальмонеллез. Она связана с активным употреблением в пищу птицы, птицепродуктов и яиц, в том числе фермерских: пренебрежение гигиеной в данном случае недопустимо", – предостерегает врач-инфекционист Елена Додалева.

Есть и ряд других инфекций, в том числе вызванных клебсиеллой и кишечной палочкой. В них виноваты плохо промытые фрукты и ягоды.

"В сезон свежих фруктов и овощей очень важно соблюдать гигиену в их обработке: их нужно мыть проточной водой, причем довольно долго – около пяти минут. Промывать лучше малыми порциями, убеждаясь, что вода попадает на каждую отдельную ягоду или фрукт", – напутствует специалист.

Питаться только свежими продуктами

"Чем выше температура на улице, тем быстрее портятся продукты, поэтому летом чревато хранить пищу без холодильника. Касается это и "собойки": за полдня в теплом помещении продукт, завернутый в полиэтиленовый пакет, при температуре в 25-30 градусов может в течение двух-трех часов стать опасным. Кишечная палочка и любые другие агенты (тот же пищевой стафилококк) очень быстро развиваются на питательной среде", – рассказывает Елена Додалева.

Наиболее серьезные источники отравлений – колбасы и сосиски, отмечает врач; также опасны пирожные и торты с кремами. По ее словам, неосторожное употребление испорченной пищи может привести к классической пищевой токсикоинфекции, которая протекает весьма тяжело: в сопровождении рвоты, диареи и с повышенной температурой тела.

"Если едете на пикник, надо обязательно прятать продукты в термосумки, использовать при хранении скоропортящейся еды хладоэлементы", – добавили она.

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Следить за питьевой водой

"Вода из-под крана, как правило, безопасна в тех районах, где обеспечено артезианское водоснабжение (при условии, что трубы не засорены и были своевременно заменены). Чтобы пить такую воду "сырой", ее стоит долго сливать, спуская первые слои, прошедшие по трубам. Тем более, ее можно задействовать в приготовлении пищи. Во всех иных случаях пить воду из-под крана не рекомендуется", – отмечает специалист.

Собеседница советует использовать бутилированную воду либо кипятить, обеззараживать воду из-под крана иными путями.

"Фильтры, которые жильцы часто устанавливают на краны в кухни, не могут гарантировать полное очищение воды, особенно в жаркое время", – добавила Елена Додалева.

Избегать "лягушатников" и не глотать речную воду

"Ряд кишечных инфекций можно подхватить во время купания. Некоторые любят купаться с подныриванием, в таких случаях вода нередко попадает в организм – особенно это касается маленьких детей. Следите, чтобы озерная и речная вода не попадала в рот вам и, особенно, вашим детям", – советует врач.

По словам собеседницы Sputnik, любителям купаться в мелких водоемах со стоячей водой (так называемых "лягушатниках") грозит такая инфекция, как шистосоматоз: с пометом птиц в воде оказываются личинки, которые могут попасть в кожу при длительном пребывании в воде и вызвать сильный зуд.

"Эта болезнь не слишком популярна в Беларуси, но очаги имеются: и в Припяти есть застойные участки. Порой родители отправляют детей в такие водоемы из-за неопасной глубины, но делать этого не строит. Заболевание лечится просто, однако добавит хлопот и точно расстроит ребенка. Купаться стоит исключительно в специально отведенных местах", – призывает Додалева.

Через водные источники также может распространяться лямблиоз (типичен для детей до 12 лет) и инфекционный гепатит А – болезнь Боткина. По словам врача-инфекциониста, последний обычно протекает благоприятно, но хлопотно: как минимум, требует госпитализации в боксированное отделение инфекционной больницы.

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Чем страшен непрожаренный шашлык?

"Часто пищевые отравления (в том числе, сальмонеллез) встречаются у любителей плохо прожаренных шашлыков. Люди маринуют мясо перед самой жаркой, патогены (которые несомненно есть в мясе, у нас нет стерильных продуктов) при поверхностной прожарке остаются в глубине кусочков. В некоторых случаях это влечет серьезные отравления. Особенно внимательным стоит быть к шашлыкам, которые вы даете детям", – призывает специалист.

О гигиене не стоит забывать и во время поездок на природу или походов на пикник, убеждена врач. Стоит как можно чаще мыть руки – в том числе после каждого купания и похода в туалет на природе.

"Сегодня антисептик должен быть в каждом кармане: мойте руки чаще и научите ребенка. Эта привычка должна укрепиться: это хорошая профилактика в том числе кишечных инфекций", – резюмирует врач-инфекционист Елена Додалева.

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