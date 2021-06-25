Тихановская: «Мы не допустим торга жизнями и судьбами людей»

Источник материала: Салiдарнасць

Народный лидер Беларуси – о домашнем аресте Романа Протасевича и Софии Сапеги.





– То, что Роман и София, переведены под домашний арест и не находятся за решеткой, – это хорошая новость, – озвучила Светлана Тихановская. – Но домашний арест – это не свобода, они все еще под обвинением, за каждым их шагом все еще следят надзиратели. А значит они все еще в заложниках. Мы на связи с родителями Романа – им ничего не сообщают о сыне, не дают общаться с ним. Они убеждены, что режим ведет игру, используя жизни Ромы и Софии.

Политик напомнила о том, что сегодня в тюрьмах находятся более 500 политзаключенных и еще тысячи людей проходят по надуманным и политически мотивированным обвинениям.

– Им в камеры до сих пор заливают хлорку, им нечем дышать вдесятером в камерах на двоих человек, их до сих пор пытают в пресс-хатах. И мы не допустим торга жизнями и судьбами людей – ведь только так мы добьемся свободы для каждого из этих невинных людей, – подытожила Тихановская.