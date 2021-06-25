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Тихановская: «Мы не допустим торга жизнями и судьбами людей»
25.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Народный лидер Беларуси – о домашнем аресте Романа Протасевича и Софии Сапеги.
– То, что Роман и София,
Политик напомнила о том, что сегодня в тюрьмах
– Им в камеры до сих пор заливают хлорку, им нечем дышать вдесятером в камерах на двоих человек, их до сих пор пытают в пресс-хатах. И мы не допустим торга жизнями и судьбами людей – ведь только так мы добьемся свободы для каждого из этих невинных людей, – подытожила Тихановская.
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Народный лидер Беларуси – о домашнем аресте Романа Протасевича и Софии Сапеги.
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