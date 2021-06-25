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Юрист Зикрацкий: «Новый закон полностью уничтожает независимую адвокатуру»
25.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Представитель Светланы Тихановской по правовым вопросам прокомментировал эффект нового закона об адвокатуре.
Фото Надежды Бужан, Наша Нiва
Сергей Зикрацкий, которого в марте в Беларуси
1. Минюст будет согласовывать руководство коллегий адвокатов, даже если адвокаты против.
2. Дисциплинарные производства будут теперь проводить Советы коллегий адвокатов, а не профессиональные дисциплинарные комиссии, которые выбирали сами адвокаты.
3. Кандидатов на позицию адвокатов тоже будут согласовывать в Минюсте. Очевидно, что уже на стадии стажировки Минюст будет отсеивать неугодных кандидатов. При этом для бывших сотрудников прокуратуры, судов, следственных и правоохранительных органов предусмотрен упрощенный порядок.
4. Съезды адвокатов лишены возможности определять финансовые вопросы – это тоже отдают Советам коллегий, то есть адвокатов лишают возможности как избирать свое руководство, так и определять бюджет органов управления.
5. Сокращается список возможных форм адвокатской деятельности. В новом законе решено вновь вернуться к одной-единственной форме работы – юридическим консультациям. Никаких больше независимых адвокатских бюро и индивидуальной практики. А юридические консультации создаются Советами коллегий и полностью у них под контролем.
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Представитель Светланы Тихановской по правовым вопросам прокомментировал эффект нового закона об адвокатуре.
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