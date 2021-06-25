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Юрист Зикрацкий: «Новый закон полностью уничтожает независимую адвокатуру»

25.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Представитель Светланы Тихановской по правовым вопросам прокомментировал эффект нового закона об адвокатуре.

Юрист Зикрацкий: «Новый закон полностью уничтожает независимую адвокатуру»

Фото Надежды Бужан, Наша Нiва

Сергей Зикрацкий, которого в марте в Беларуси исключили из коллегии адвокатов, назвал пять ключевых изменений в законе, а они вступят в силу в ноябре, которые полностью уничтожают независимую адвокатуру.

1. Минюст будет согласовывать руководство коллегий адвокатов, даже если адвокаты против.

2. Дисциплинарные производства будут теперь проводить Советы коллегий адвокатов, а не профессиональные дисциплинарные комиссии, которые выбирали сами адвокаты.

3. Кандидатов на позицию адвокатов тоже будут согласовывать в Минюсте. Очевидно, что уже на стадии стажировки Минюст будет отсеивать неугодных кандидатов. При этом для бывших сотрудников прокуратуры, судов, следственных и правоохранительных органов предусмотрен упрощенный порядок.

4. Съезды адвокатов лишены возможности определять финансовые вопросы – это тоже отдают Советам коллегий, то есть адвокатов лишают возможности как избирать свое руководство, так и определять бюджет органов управления.

5. Сокращается список возможных форм адвокатской деятельности. В новом законе решено вновь вернуться к одной-единственной форме работы – юридическим консультациям. Никаких больше независимых адвокатских бюро и индивидуальной практики. А юридические консультации создаются Советами коллегий и полностью у них под контролем.

 
 
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Представитель Светланы Тихановской по правовым вопросам прокомментировал эффект нового закона об адвокатуре.
 
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