Зеленский: «Лукашенко сказал мне по телефону: «Ты же знаешь, как Беларусь любит Украину»

Источник материала: Салiдарнасць

Президент Украины вспомнил последний разговор с правителем Беларуси.





Владимир Зеленский сказал, что последний раз общался с Александром Лукашенко во время истории с «вагнеровцами» .

— С Лукашенко мы не общаемся. Последний раз общались, когда поднималась история с «вагнеровцами». Когда они были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, сказал ему, что готов предоставить всю информацию, которая касается этих людей. Мы уже понимали, кто они такие, — рассказал президент Украины в интервью телеканалу 1+1 .

И вспомнил, каким был ответ Лукашенко на просьбу выдать боевиков:

— Он сказал мне по телефону: «Я понимаю, дорогой мой Владимир Александрович, ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Ты же знаешь, как Беларусь любит Украину, ты же знаешь, я тебя не подведу, все будет нормально. Сейчас тут у меня не все спокойно, я разберусь».

После этих слов, признался Зеленский, он был уверен, что белорусский коллега выполнит обещание.

— Я был уверен, что он передаст нам тех людей. Но потом произошло то, что произошло. И это была моя последняя с ним беседа. К сожалению, сегодня отношения такие, — сказал президент Украины.

Он добавил, что история с «вагнеровцами» «точно не была наша (Украины) операция»:

— Я точно понимаю, что идея такой операции — это была идея других стран.

Напомним, в конце июля 2020 года в Беларуси задержали группу мужчин из 33 человек . Белорусская сторона тогда заявила, что задержанные — сотрудники ЧВК. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела о подготовке теракта и подготовке массовых беспорядков. Позже они были переданы в Россию.