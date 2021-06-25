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Астрологи назвали знаки Зодиака, на которые вскоре обрушится сказочная удача
Источник материала: UDF
Названы счастливчики месяца / inforondonia.com.br
Близнецы
Вас ждет удача на карьерном поприще. Звезды также советуют вам побаловать себя дорогой покупкой, ведь она прослужит вам дома.
Дева
Дев также ждет удача на работе. Если будете активны - сможете достичь небывалых высот. Астрологи также советуют вам не поддаваться меланхолии и не расслабляться.
Стрелец
Стрельцу в конце июня звезды сулят новую ступень в карьере. Не раздумывая соглашайтесь на любые предложения.
Козерог
Козероги в конце июня начнут воплощать свои желания в жизнь. Вы сможете создать счастье своими руками, сметя с пути все препятствия.
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Стрельцу в конце июня звезды сулят новую ступень в карьере.
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