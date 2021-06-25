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София Сапега и Роман Протасевич переведены под домашний арест

25.06.2021 10:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Россиянка София Сапега и блоггер Роман Протасевич переведены под домашний арест, сообщает BBC со ссылкой на родителей Сапеги и Протасевича.

Сапега находится под домашним арестом уже два-три дня. Для родителей девушки это стало неожиданностью. "Мы находимся в шоке", - сказал ее отчим Сергей Дудич. Время свидания с дочерью в съемной квартире, по словам Дудича, не ограничивали.

Сапегу перевели под домашний арест, решается вопрос о возможности скорейшего посещения ее российским консулом, сообщили в посольстве России.

Роман Протасевич также был переведен под домашний арест, сообщил его отец Дмитрий Протасевич.

"Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели, - сказал Дмитрий Протасевич. - Может быть, идет политическая игра".

По его данным, обвинения с Сапеги и Протасевича не сняты. "Они все равно под полным контролем властей, - добавил Дмитрий Протасевич. - Следствие ведется. Мы явно не обрадовались. Адвокат ничего не говорит, власти ничего не говорят. Если изменили меру пресечения, это улучшение их бытовых условий. В остальном, что будет дальше, неизвестно".

С родителями Протасевича никто не связывался. Его отец знает, что как и Сапега, сын находится в съемной квартире, но другой. "Нам ничего не говорят о состоянии Ромы, о его статусе, это просто издевательство", - сказал Протасевич-старший. Родители не собираются ехать из Польши в Беларусь, чтобы увидеть сына.

Накануне в телеграм-каналах появилось фото с предполагаемыми Протасевичем и Сапегой, дающими интервью на телекамеру в Парке Горького в Минске. Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка утверждал, что глава МИД Беларуси Владимир Макей якобы звонил министрам иностранных дел стран ЕС и обещал перевести нескольких политзаключенных под домашний арест ради смягчения санкций в отношении Беларуси.

Как известно, принятые ЕС секторальные санкции не затрагивают критический для режима Лукашенко экспорт калия и нефтепродуктов.

 
Теги: Минск
 
 
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Россиянка София Сапега и блоггер Роман Протасевич переведены под домашний арест, сообщает BBC со ссылкой на родителей Сапеги и Протасевича.
 
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