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В Беларуси возбуждено первое уголовное дело за уклонение от уплаты взносов в ФСЗН

25.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси возбуждено первое уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК за уклонение от уплаты страховых взносов, среди фигурантов – должностные лица бобруйской рекламной фирмы, сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.



"Работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области и областного КГК провели дополнительную проверку. Установлено, пишет smartpress.by, что должностные лица ЗАО в 2016-2021 годах выплатили работникам более Br1,1 млн зарплаты "в конверте" (без оформления с ними трудовых отношений). При этом не были исчислены и уплачены обязательные страховые взносы в фонд социальной защиты населения на сумму почти Br375 тыс. Государству причинен ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

В КГК отметили, что в отношении указанных лиц "ранее уже было возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса за уклонение от уплаты налогов по фактам неуплаты в бюджет подоходного налога при выплате "серой" зарплаты более 100 сотрудникам этого закрытого акционерного общества".

В ведомстве напомнили, что уголовная ответственность за неуплату взносов в ФСЗН введена с 19 июня 2021 года после вступления в силу изменений в Уголовный кодекс.
 
 
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В Беларуси возбуждено первое уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК за уклонение от уплаты страховых взносов, среди фигурантов – должностные лица бобруйской рекламной...
 
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