|
В Беларуси возбуждено первое уголовное дело за уклонение от уплаты взносов в ФСЗН
Источник материала: Партизан
В Беларуси возбуждено первое уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК за уклонение от уплаты страховых взносов, среди фигурантов – должностные лица бобруйской рекламной фирмы, сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.
"Работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области и областного КГК провели дополнительную проверку. Установлено,
В КГК отметили, что в отношении указанных лиц "ранее уже было возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса за уклонение от уплаты налогов по фактам неуплаты в бюджет подоходного налога при выплате "серой" зарплаты более 100 сотрудникам этого закрытого акционерного общества".
В ведомстве напомнили, что уголовная ответственность за неуплату взносов в ФСЗН введена с 19 июня 2021 года после вступления в силу изменений в Уголовный кодекс.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси возбуждено первое уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК за уклонение от уплаты страховых взносов, среди фигурантов – должностные лица бобруйской рекламной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)