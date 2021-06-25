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Станислав Драгун перенес операцию на крестообразной связке
Источник материала: Партизан
Капитан БАТЭ Станислав Драгун выбыл на продолжительное время из-за травмы.
Хавбек перенес операцию на крестообразной связке, сообщает пресс-служба борисовчан.
В чемпионате Беларуси-2021 Драгун провел 11 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи,
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Капитан БАТЭ Станислав Драгун выбыл на продолжительное время из-за травмы.
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