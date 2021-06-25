Непогода лишила света более 560 населенных пунктов

В течение прошедших суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 563 населенных пунктов, сообщила пресс-служба МЧС со ссылкой на ГПО «Белэнерго».



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Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 6 утра 25 июня остаются без электроснабжения 62 населенных пункта в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях.

По оперативным данным, вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра (до 21 м/с) зафиксированы 24 случая падения деревьев в Брестской (один случай), Витебской (10), Гомельской (один), Гродненской (три), Минской (два), Могилевской (четыре) областях и Минске (один случай), в результате которых повреждены два легковых автомобиля. Пострадавших нет. Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев.

В трех районах Минской области и городе Краснополье Могилевской области зафиксированы случаи повреждения кровель семи жилых домов, шести объектов соцкультбыта и 19 сельскохозяйственных зданий, ведутся восстановительные работы.

По данным Белгидромета, 25 июня с 6 до 12 часов на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Грозовая обстановка сохранится до конца дня. В Минске с 6 до 12 часов ожидается гроза. При грозе шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Грозовая обстановка также сохранится до конца дня.