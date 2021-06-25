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«Создают себе преференции для захвата рынков». Что говорят на Неделе молодёжи о санкциях в отношении Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Молодежь против санкций. Отношение к давлению на нашу страну высказали участники общенационального диалога, который проходит в рамках Недели молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юноши и девушки выражают несогласие с экономическими санкциями и считают, что действия, направленные на подрыв экономики страны, противоречат нормам международного права. Участники диалога от имени молодежных организаций указали мировому сообществу на неправомерность действий ЕС и призвали широкую общественность присоединиться к заявлению.
Павел Алексо, председатель Республиканского союза общественных объединений «Белорусский комитет молодежных организаций»:
Вера Широкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Общенациональный открытый диалог «Молодежь Беларуси: реалии и перспективы» – одно из центральных событий Недели молодежи. Мероприятие объединило не менее 250 человек.
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«Создают себе преференции для захвата рынков». Что говорят на Неделе молодёжи о санкциях в отношении Беларуси
Новости Беларуси. Молодежь против санкций. Отношение к давлению на нашу страну высказали участники общенационального диалога, который проходит в рамках Недели...
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