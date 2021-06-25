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Обзор с вышки 15 км. Рассказываем, как контролируют выполнение запрета на посещение лесов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси сохраняется красный уровень опасности из-за жары. В 91 районе ввели запреты на посещение лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Брестской области он действует повсеместно из-за высокой угрозы возгораний. В лесах юго-западного региона отмечается четвертый – предпоследний – класс пожароопасности.
Столбики термометров не опускаются ниже 33 градусов уже неделю, что создает дополнительные риски возникновения пожара. При таких условиях, отмечают специалисты, достаточно искры или отраженного солнечного луча. Только за сутки в Телеханском и Лунинецком лесхозах произошло два возгорания.
Их вовремя обнаружила и локализовала лесная охрана, поэтому пламя повредило незначительные площади. В лесах уже начинается сезон заготовки черники, отчего пристальное внимание лесников. За нарушение запрета предусмотрен штраф до 25 базовых величин.
Константин Скребец, начальник отдела охраны, защиты леса, охоты и охотничьего туризма Брестского ГПЛХО:
Мониторить ситуацию в лесах помогают вышки видеонаблюдения, откуда в режиме реального времени открывается обзор в радиусе 15 километров.
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Новости Беларуси. В Беларуси сохраняется красный уровень опасности из-за жары. В 91 районе ввели запреты на посещение лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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