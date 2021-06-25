ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гуцериев попал под самолет

25.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Санкции, введенные Евросоюзом против режима Александра Лукашенко, оказали точечное воздействие. Его друг, российский бизнесмен Михаил Гуцериев покинул совет директоров компании «Русснефть». И, похоже, это только начало.

Гуцериев попал под самолет

«У Михаила Гуцериева просто нет ресурсов для продолжения работы под санкционным давлением: государство не готово оказывать поддержку людям, связанным с токсичным режимом Лукашенко. Тесные контакты с Минском несут серьёзные политические и экономические риски для всех причастных», – полагает телеграм-канал Кремлевский мамковед.

Теперь бизнесмену полностью запрещено посещение ЕС. Европейские банки и «экономические операторы» прекратят обслуживать господина Гуцериева, а все его личные активы заморозят, пояснил Коммерсанту спецсоветник по санкционному праву КА Pen & Paper Сергей Гландин.

Под санкции всегда попадает не только человек, но и компании, где он является участником с долей 50% и более, детализирует партнер Borenius Артем Жаворонков. Однако законодательство ЕС учитывает не только формальное владение, но и наличие фактического контроля.

Крупнейшими активами именно Михаила Гуцериева являются «Русснефть» и «Нефтиса», которые суммарно добывают около 14 миллионов тонн нефти в год. Доля бизнесмена в «Нефтисе», по данным кипрского реестра, составляет по меньшей мере около 75%. Также Гуцериеву подконтрольна британская GCM Global Energy, белорусский «Славкалий» и еще ряд активов.

Даже с такой мелочью, как получение роялти за использование своих произведений в Евросоюзе, у Михаила Гуцериева, который также известен как поэт-песенник, возникают проблемы.

Я верил — заново начну, и жизнь мне виделась другой. Ошибся, думал, что внушу, и оказался за чертой.

Михаил Гуцериев – в стихотворении «Играя в прятки на судьбу»

Пикантность ситуации в том, что де-факто Евросоюз расширил санкции, прежде всего, из-за незапланированной посадки в Минске рейса Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. «Безоговорочную команду разворачивать самолет», по информации телеграм-канала Пул Первого, дал Александр Лукашенко. А первым, кто ощутил на себе последствия, внезапно оказался Михаил Гуцериев.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский бизнесмен может оказаться первой жертвой санкций, введенных Евросоюзом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Второй день «Вытоков» в Мозыре. Что планируют организаторы?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by