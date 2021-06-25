Гуцериев попал под самолет

Источник материала: Салiдарнасць

Санкции, введенные Евросоюзом против режима Александра Лукашенко, оказали точечное воздействие. Его друг, российский бизнесмен Михаил Гуцериев покинул совет директоров компании «Русснефть». И, похоже, это только начало.





«У Михаила Гуцериева просто нет ресурсов для продолжения работы под санкционным давлением: государство не готово оказывать поддержку людям, связанным с токсичным режимом Лукашенко. Тесные контакты с Минском несут серьёзные политические и экономические риски для всех причастных», – полагает телеграм-канал Кремлевский мамковед .

Теперь бизнесмену полностью запрещено посещение ЕС. Европейские банки и «экономические операторы» прекратят обслуживать господина Гуцериева, а все его личные активы заморозят, пояснил Коммерсанту спецсоветник по санкционному праву КА Pen & Paper Сергей Гландин.

Под санкции всегда попадает не только человек, но и компании, где он является участником с долей 50% и более, детализирует партнер Borenius Артем Жаворонков. Однако законодательство ЕС учитывает не только формальное владение, но и наличие фактического контроля.

Крупнейшими активами именно Михаила Гуцериева являются «Русснефть» и «Нефтиса», которые суммарно добывают около 14 миллионов тонн нефти в год. Доля бизнесмена в «Нефтисе», по данным кипрского реестра, составляет по меньшей мере около 75%. Также Гуцериеву подконтрольна британская GCM Global Energy, белорусский «Славкалий» и еще ряд активов.

Даже с такой мелочью, как получение роялти за использование своих произведений в Евросоюзе, у Михаила Гуцериева, который также известен как поэт-песенник, возникают проблемы.

Я верил — заново начну, и жизнь мне виделась другой. Ошибся, думал, что внушу, и оказался за чертой. Михаил Гуцериев – в стихотворении «Играя в прятки на судьбу»

Пикантность ситуации в том, что де-факто Евросоюз расширил санкции, прежде всего, из-за незапланированной посадки в Минске рейса Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. «Безоговорочную команду разворачивать самолет», по информации телеграм-канала Пул Первого , дал Александр Лукашенко. А первым, кто ощутил на себе последствия, внезапно оказался Михаил Гуцериев.