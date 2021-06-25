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Генпрокуратура, отличившись в формулировках, направила в суд уголовное дело в отношении Колесниковой и Знака

25.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Лицам кампании-2020 предъявлено обвинение по трем статьям УК, самая серьезная – «сговор с целью захвата власти».

Генпрокуратура, отличившись в формулировках, направила в суд уголовное дело в отношении Колесниковой и Знака

Марии Колесниковой и Максиму Знаку вменяют преступления по трем статьям Уголовного кодекса: 

ч.1 ст.357 — Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем (до 12 лет лишения свободы)

ч.3 ст.361 — Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (до 5 лет лишения свободы)

ч.1 ст.361-1 — Создание экстремистского формирования либо руководство им (до 7 лет лишения свободы)

Как отмечает Еврорадио, релиз генпрокуратуры оригинален в своих формулировках. К примеру:

«Аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников».

«Скрывая свой мотив, в качестве официальной цели создания «координационного совета» они заявили организацию процесса преодоления политического кризиса, обеспечение согласия в обществе, а также защиту суверенитета и независимости Беларуси».

 
 
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Лицам кампании-2020 предъявлено обвинение по трем статьям УК, самая серьезная – «сговор с целью захвата власти».
 
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