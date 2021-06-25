Генпрокуратура, отличившись в формулировках, направила в суд уголовное дело в отношении Колесниковой и Знака

Источник материала: Салiдарнасць

Лицам кампании-2020 предъявлено обвинение по трем статьям УК, самая серьезная – «сговор с целью захвата власти».





Марии Колесниковой и Максиму Знаку вменяют преступления по трем статьям Уголовного кодекса:

ч.1 ст.357 — Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем (до 12 лет лишения свободы)

ч.3 ст.361 — Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (до 5 лет лишения свободы)

ч.1 ст.361-1 — Создание экстремистского формирования либо руководство им (до 7 лет лишения свободы)

Как отмечает Еврорадио , релиз генпрокуратуры оригинален в своих формулировках. К примеру:

«Аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников».

«Скрывая свой мотив, в качестве официальной цели создания «координационного совета» они заявили организацию процесса преодоления политического кризиса, обеспечение согласия в обществе, а также защиту суверенитета и независимости Беларуси».