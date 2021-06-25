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В Березинском районе при пожаре в жилом доме погибла женщина

25.06.2021 10:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березинском районе при пожаре в жилом доме погибла женщина, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Инцидент произошел 24 июня. В 12.31 спасателям сообщили о возгорании в жилом доме в деревне Ольховка. В результате пожара неработающий хозяин 1963 года рождения получил ожоги и госпитализирован. В доме обнаружена погибшая гражданка 1965 года рождения, проживавшая с мужчиной.

Причины происшествия и гибели устанавливаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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