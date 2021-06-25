Более 30 т лома черных металлов изъяли у быховчанина

Источник материала: БелТА

25 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 30 т лома черных металлов обнаружили в Быхове сотрудники милиции у 47-летнего неработающего местного жителя. Об этом сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома.

По словам быховчанина, лом черных металлов он собирал в районе на протяжении полугода. Чермет хранился на территории организации его знакомого, индивидуального предпринимателя, и впоследствии должен был попасть в пункт приема.

"Мужчине грозит привлечение к административной ответственности и наложение штрафа до 100 БВ с конфискацией предмета административного правонарушения, а также до 100% от суммы дохода, полученного в результате такой деятельности", - пояснила старший инспектор отделения информации и общественных связей УВД Юлия Холомеева.

По данным управления по борьбе с экономическими правонарушениями УВД Могилевского облисполкома, за 5 месяцев текущего года сотрудниками милиции изъято в области 94,3 т лома и отходов черного металла, а также 16,6 т цветного металла. Общая сумма изъятого металла составила более Br74,7 тыс.-0-