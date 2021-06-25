ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На рынке ипотеки зреет «идеальный шторм»: России грозит дежавю американского кризиса 2008 года

25.06.2021 10:49 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

На рынке ипотеки зреет «идеальный шторм»: России грозит дежавю американского кризиса 2008 года
Иллюстративное фото
Россияне продолжают набирать ипотечные кредиты с рекордной в истории скоростью, несмотря на падение реальных доходов и скачок цен на жилье.

В мае банки выдали физлицам 145 тысяч займов на покупку недвижимости на общую сумму 435 млрд рублей. За пять месяцев с начала года количество кредитов подскочило на 44%, а их объем на 25%.

Ипотечный портфель банков вырос, по данным ЦБ, на 789 млрд рублей и впервые перевалил за 10 триллионов (по данным на январь-апрель).

Продление программы льготной ипотеки (хотя и с увеличенной до 7% ставкой) продолжает разогревать спрос и цены, растущие с двузначной скоростью.

В Москве индекс стоимости квадратного метра вырос на 11% с начала года и 23% в годовом выражении, до 228 тысяч рублей.

«Льготная ипотека - это ипотека subprime, нацеленная на население с относительно низкими доходами», - указывает начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий.


 Сочетание такой ипотеки и низких ставок - это «взрывоопасная смесь», отмечает он: это показал кризис в США 2007-08 гг, и теперь этот же рецепт проверяется в России.

Данные ЦБ подтверждают: почти половина всех кредитов выдается людям, которым не по карману даже пятая часть стоимости квартиры. Доля займов с первоначальным взносом ниже 20% практически удвоилась - 45% на конец первого квартала против 24% год назад.

«При низких процентных ставках растет спрос на ипотеку, который, в свою очередь, увеличивает спрос на жилье. Рост спроса способствует росту цен. Рост цен на жилье способствует тому, что банки снижают уровень требований к заемщикам и готовы выдавать ипотеку даже безработным», - описывает принцип Осадчий.


Так формируется положительная обратная связь, указывает он: копятся риски, и если заемщики в результате какого-то шока массово прекращают обслуживать кредиты, банки обращают взыскание на жилье, выкидывают его на рынок.

В результате цены падают, и карточный домик схлопывается.

Первые тревожные признаки в России уже есть. Число квартир с обременением, выставленных на продажу, по данным на июнь, подскочило на 20% год к году - в основном это недвижимость, находящаяся в залоге у банков, рассказывает управляющий партнер «Метриум» Мария Литинецкая.

Главная причина - продолжающееся снижение уровня доходов населения, говорит она:

«В течение прошедшего года немало заемщиков потеряли работу или стали получать значительно меньше, в связи с чем выплата ипотечного кредита стала неподъемной для семейного бюджета».


Когда квартиры ипотечников массово выставляются на продажу, цены катятся вниз, и «накопившиеся риски взрывают систему» - так развивался кризис американской ипотеки subrime в 2007-08 гг, напоминает Осадчий.

Если же недвижимость дешевеет, то ипотечники могут оказаться в неприятной ситуации, когда даже суммы от продажи квартиры не достаточно, чтобы расплатиться с банком.

Предпосылки для снижения цен на жилье уже есть: если в прошлом году на первичном рынке был дефицит предложения квартир, то к началу 2022-го будет избыток в размере 16,1 млн кв метров, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка.

Застройщики увеличивают ввод жилья из-за высоких цен, и к концу года объемы строительства вернутся к докризисным уровням, прогнозирует ПСБ.

 Снижение цен на недвижимость банк ждет уже во втором полугодии - на 5,7% с текущих уровней.

«Одним из источников рисков ипотеки subprime является рост долговой нагрузки группы населения с относительно низкими доходами. Между тем эпидемия продолжается, началась третья волна. В условиях продолжающейся эпидемии мы можем столкнуться с массовыми невозвратами», - предупреждает Осадчий.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Москве индекс стоимости квадратного метра вырос на 11% с начала года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вечера Большого театра в замке Радзивиллов. 25 июня покажут «Набукко» Верди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by