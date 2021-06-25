Источник материала: UDF



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«Санкции сделают экономику Беларуси еще более зависимой от РФ. Но это укладывается в целевую модель российских властей, которые будут вынуждены играть роль «кредитора последней инстанции» страны, отрезанной от внешних рынков».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так От бензина до вазелина: ЕС запретил покупать у Лукашенко любые нефтепродукты Под санкции ЕС попала вся таможенная номенклатура нефтепродуктов.