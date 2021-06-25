В Логойске милиция схватила женщину с собакой, которая сняла наезд начальника ИВС на пенсионерку

Источник материала: UDF



Женщину избили 16 июня в Логойске. Фото: Инцидент Минск/ВКонтакте

«За неделю до этого инцидента, 8 июня, милиционер сбил пенсионера. Фамилию милиционера не распространяли, что с пенсионером – тоже неизвестно («Белсату» не удалось проверить информацию. – Ред). А 16 июня я записала на видео, как женщина лежала на дороге. Автомобиль еще не отъехал. Неизвестно, какая скорость была, – разрешенная либо нет. Сам удар не сняла, но сняла все, что было позже. Думала, что если что-то случится с женщиной, то будет доказательство».

«Спросили, что снимаю. В грубой форме приказали удалять видео. Без объяснения мне заламывает руку Венский и начинает вырывать телефон. Меня затащили в машину с собакой. Я плакала, говорила, чтобы не выкручивали руку. Забрали телефон. В РОВД удалили все видео, залезли в личные сообщения в Telegram, Instagram».

«На первый раз телефон ждала четыре месяца. Я теперь спросила, за что забрали? Мне сказали: чтобы жизнь малиной не казалась. В том телефоне осталась вся моя жизнь, контакты, работа. Один из них сказал, что вообще если бы мог, проломил бы мне череп. Они поэтому меня и забрали, потому что я бы не стала молчать».

«Я ездила в милицию на следующий день, чтобы объяснить, что телефон, который они у меня забрали, для меня очень важен. Моя работа могла сорваться, я не могла ни с кем связаться. Но мне только смеялись в лицо. Дежурный отделения насмехался, почему я в Польше не осталась. Меня выбросили из отделения милиции, как собаку, не объяснив, что делать дальше, никаких документов не дали».

Женщина лежит на дороге, рядом начальник Логойского ИВС Виктор Белый. Пенсионерка переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Логойск, Беларусь. 16 июня 2021 года. Фото: torba.news

«Я приехал позже и просто стал смотреть. Начальник ИВС Белый был там возле автомобиля. Внезапно услышал крики и увидил, как начальник РОВД Лосич и его заместитель Венский хватают за руки и тащат девушку. Она спрашивала: что вы делаете, за что? Ее посадили в черный «Джили Атлас» и забрали в РОВД».

«По слухам, его уволили задним числом. Инцидент в зоне пешеходного перехода. А 16 июня сбили женщину вне пешеходного перехода».

Оксану Боровскую забирают в РОВД. Фото очевидца происшествия

Шесть килограммов жалоб

«Мы считали! К счастью, все штрафы погашены, а сутки отсижены. Штрафов заплатила около 2000 рублей, а на услуги адвоката потратила более 2500 рублей. У меня больше нет финансовой и физической возможности с этим бороться, снова нужно покупать новый телефон».

«Контролируют каждый шаг. Вызвали на беседы, мол, «ваша дочь учится в государственном учреждении, а вы портите ей будущее». За дочкой наблюдают, чтобы в «правильных» цветах приходила на занятия».

«Раньше я вела мероприятия практически всех государственных предприятий и организаций от лесхоза, райисполкома до «Белгосстраха». У меня были демократичные цены, и каждый мог позволить себе праздник – интеллигентный и веселый. Меня уговаривали не лезть в «проплаченные игры». Но у меня собственная позиция. И тогда все отказались. С сентября до ноября работы не было вообще. Делают все, чтобы я осталась без средств к существованию. Сейчас ко мне обращаются неравнодушные, солидарные люди. Единственное, что меня спасает».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Логойске милиция схватила женщину с собакой, которая сняла наезд начальника ИВС на пенсионерку Это довольно опасный участок, люди там часто перебегают.

Момент ДТПзаписала случайно, так как делала историю для своего Instagram напротив единственного в Логойске «Евроопта». Женщина переходила дорогу не через пешеходный переход. Это довольно опасный участок, люди там часто перебегают, отмечает Оксана. Тогда она не представляла, кто совершил наезд, хотя водитель не уехал с места аварии. На место происшествия прибыла скорая помощь, собрались люди.Позже в городе разошлась информация, что пенсионерку сбил начальник Логойского ИВС. Женщина утверждает, что за несколько недель в Логойске это уже второй случай ДТП с участием милиционеров:Внезапно к ней подошли начальник Логойского РОВДи его заместительв штатском. Оксана отмечает, что снимали на телефон многие, но заинтересовались только ей.Адвоката к Оксане Боровской не пустили. Женщину опросили в качестве свидетеля и отпустили, но телефон изъяли как «вещественное доказательство». Доказательство чего – не объяснили, и когда его вернут – неизвестно. Телефон милиционеры забирают у женщины второй раз, так как за свою гражданскую позицию она уже отбывала сутки и платила штрафы. Сейчас Оксана пользуется мобильным 4-летнего сына друзей.Оксана говорит, что надеялась помочь записями видео разобраться в происшествии, но в милиции явно хотели наоборот – уничтожить доказательства.После задержания Оксане так болела рука, что она не могла ей пошевелить. О жестоком задержании женщины нам рассказал один из свидетелей происшествия Андрей (имя изменено по просьбе мужчины ради безопасности).Момента ДТП он не видел, но также слышал, что на пенсионерку наехал начальник ИВС:Андрей добавляет, что также слышал, что к ДТП 8 июня имел отношение милиционер:На момент публикации статьи «Белсат» не получил официального комментария от пресс-службы минской ГАИ.Оксана Боровская не первый раз попадает под репрессии силовиков. С начала событий прошлого августа ей давали штрафы, сажали на сутки, ставили на учет так называемого социально опасного положения, угрожали забрать ребенка и даже возбуждали уголовное дело. За это время у женщины накопилось «шесть килограммов повесток и жалоб».Оксана говорит, что за ней и ее дочерью пристально следят. Так, патрульный автомобиль дежурил под окнами, когда в телеграм-каналах анонсировали акции протеста, а иногда даже идут за ней к фитнес-центру, где та занимается.Без доступа к личному телефону практически заблокирована работа Оксаны. Ранее женщина работала методисткой в Доме детского творчества, но уволилась, так как отказывалась устраивать провластные митинги. Последние пять лет вела свой небольшой бизнес, детское аниматорское агентство, которое в начале прошлой осени вынужденно закрыла после препятствий со стороны властей.Также женщина ведет свадьбы, корпоративы, проводит дни рождения. Из-за своей гражданской позиции она потеряла почти всех бывших клиентов и три месяца сидела без работы. А в этом году еще узнала, что в школах негласно запретили с ней сотрудничать во время выпускных.