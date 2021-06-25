Вечера Большого театра в замке Радзивиллов. 25 июня покажут «Набукко» Верди

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Три дня полного погружения в атмосферу классики и творчества. 25 июня Большой театр Беларуси в 11-й раз приглашает зрителей на музыкальные вечера в Несвиж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бывшая резиденция Радзивиллов давно стала для театра главной летней фестивальной площадкой формата open-air. Звезды балетной, оперной сцены, артисты хора и музыканты оркестра приезжают туда, чтобы подарить гостям старинного Несвижа встречу с шедеврами мировой оперной и балетной классики.





25 июня во внутреннем дворе замка опера Верди «Набукко» в концертно-сценическом исполнении. А 26 июня наступит «Ночь перевоплощений» — концерт-сюрприз звезд Большого театра. Помимо этого, зрители услышат любимые песни из репертуара Эдит Пиаф, Мирей Матье и Джо Дассена. Организаторы обещают насыщенную программу и множество впечатлений.