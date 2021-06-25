ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Второй день «Вытоков» в Мозыре. Что планируют организаторы?

25.06.2021 10:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Столица Припятского Полесья – Мозырь – на три дня полностью погрузился в фестивальную жизнь. Ставший национальным брендом культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» стартовал здесь 24 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй день «Вытоков» в Мозыре. Что планируют организаторы?

Второй день обещает подарить участникам и гостям праздника массу незабываемых впечатлений. Главная задача «Вытоков» – создать социально-образовательное пространство, которое объединяет людей разных интересов и возрастов. Своеобразный микс из спорта, науки и искусства.

Второй день «Вытоков» в Мозыре. Что планируют организаторы?

Одним из ключевых событий дня станет культурно-экономическая программа «Капитал места», где на профессиональном уровне обсудят инструменты продвижения национальных и региональных брендов. А узнать все, сразу и в одном месте об олимпийском движении можно будет на семинаре, организованном Белорусской олимпийской академией.

Главный и завершающий день фестиваля – 26 июня.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Столица Припятского Полесья – Мозырь – на три дня полностью погрузился в фестивальную жизнь. Ставший национальным брендом культурно-спортивный...
 
Новости дня
Новости разные
 
От бензина до вазелина: ЕС запретил покупать у Лукашенко любые нефтепродукты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by