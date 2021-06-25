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Генпрокуратура РБ направила в суд уголовное дело в отношении Колесниковой и Знака

25.06.2021 10:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Генеральная прокуратура направила в Верховный Суд для определения подсудности уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака.

Колесникова и Знак обвиняются в совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.357, ч.3 ст.361 и ч.1 ст.361-1 УК РБ.

«Согласно материалам дела обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем… Согласно плану они в различных местах, провозгласив и позиционируя себя представителями подавляющего большинства граждан Беларуси, готовили и публично озвучивали заявления о победе на выборах кандидата Тихановской С.Г., утрате народом Беларуси доверия к органам власти и управления, слабости действующей власти. Призывали к «забастовкам» на государственных предприятиях с выдвижением исключительно политических требований как легального способа выражения своего мнения. Неоднократно прямо и в завуалированной форме призывали к признанию выборов недействительными, а действующего главу государства – нелегитимным», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«На пресс-конференции, проведенной 18 августа 2020 года в Минске, Колесникова, Знак и ряд иных лиц заявили о создании по инициативе Тихановской С.Г. так называемого «координационного совета» как единого представительного органа белорусского общества для организации передачи власти. Скрывая свой мотив, в качестве официальной цели создания «координационного совета» они заявили организацию процесса преодоления политического кризиса, обеспечение согласия в обществе, а также защиту суверенитета и независимости Беларуси»,- сказано в сообщении.

Вместе с тем действительной целью создания «координационного совета» являлась координация протестной активности, в том числе по организации и проведению действий, направленных на захват государственной власти и смену политического руководства неконституционным путем; разжигание политической, идеологической и социальной вражды в обществе; публичные призывы к воспрепятствованию законного функционирования органов государственной власти и управления, утверждает Генпрокуратура РБ.

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральная прокуратура направила в Верховный Суд для определения подсудности уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака.
 
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