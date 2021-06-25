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Почему не будет парада? Версия Карбалевича

25.06.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко реально испугался покушения?

Почему не будет парада? Версия Карбалевича
Политобозеватель Валерий Карбалевич не исключает, что причина в этом. 

"Впервые с 1999 года в Беларуси не будет парада. Ни на День Победы, ни на День Независимости 3 июля. В прошлом году вопреки всему миру, защищавшемуся от ковида, парад демонстративно провели. А теперь нет. Почему?

Моя версия заключается в том, что ”заговорщики" (Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев) во время своих онлайн-переговоров косвенно, вскользь вспоминали эту тему. 

В частности, Федута говорил о судьбе президента Египта Анвара Садата, которого убили во время парада в 1981 году. А в сообщении российской ФСБ, которая активно содействовала разоблачению "заговора", говорилось, что переворот собирались устроить в Минске 9 мая во время Парада Победы.

А Лукашенко - огромный перестраховщик. Никому нельзя доверять. А вдруг кому-то придет в голову реализовать подобный сценарий?", - написал в своем телеграме Карбалевич.
 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко реально испугался покушения?
 
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