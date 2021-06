"Все дело в формулировках". Евросоюз ввел странные секторальные санкции против властей Беларуси

Также дело обстоит и с калийными удобрениями. Запрещенные только те, у которых содержание самого калия менее 40% или более 62%. Основная же продукция "Беларуськалия" имеет от 40% до 60%, то есть ограничения частичные.

Впрочем, также запрещены смешанные удобрения с содержанием фосфора и азота.

В открытых источниках практически нет информации о структуре экспорта Беларуськалия. На сайте самого предприятия есть данные, что в 2019 году общий экспорт был 10540,6 тыс. тонн, из которых 4366,2 тыс. тонн – гранулированных удобрений, содержание калия в которых — 60%.

Также в документе ЕС есть оговорка, что санкции не распространяются на поставки калия по контрактам, заключённым до 25 июня 2021 года.

Согласно российским ресурсам контракт на перевалку белорусского хлоркалия в Клайпеде истекает в 2023 г. Это значит, что de facto транзит не остановится ни в этом году, ни даже в следующем. Конечно, если Беларусь не захочет разорвать его досрочно (из-за штрафов со стороны Литвы).

Таким образом, у властей Беларуси остается время, чтобы до 2023 года отстроить калийный терминал в Ленинградской области. Это позволит перенаправить все транзитные объемы через РФ, сообщает «Эканоміка па-беларуску».

В список санкций попали только три белорусских банка с госдолей, которые теперь не смогут работать с финансовыми инструментами ЕС: Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк.

В скобках возле последнего показали Банк Реконструкции и развития, не до конца понятно, почему. Возможно, с ним операции также запрещены.

Также ЕС запретил поставлять в Беларусь табачные фильтры, бумагу для табака, ароматизаторы и технику по изготовлению сигарет.

"По нефти забавные формулировки, - комментирует в своем телеграме введенные санкции эксперт Игорь Тышкевич.





Итак, сравниваем формулировку, касающуюся оружия, софта, товаров двойного назначения: " The direct or indirect sale, supply, transfer or export..."





То же самое в финансовом секторе: "It shall be prohibited to directly or indirectly purchase, sell, provide.. "





То же самое по страховкам " It shall be prohibited to directly or indirectly make or be part of any arrangement to make new loans "





И, вдруг, по нефти "The purchase, import or transfer from Belarus of petroleum products shall be prohibited."





По калийным солям "The purchase, import or transfer from Belarus of potassium chloride ("potash") "





Заметили, что нет слова "indirectly". Теперь на пальцах что это значит:





Из Беларуси нефтепродукты покупать нельзя. Чёрным по белому. А из Британии (где ННК под санкциями, но БеларусОйл, Белнефтехим, БНК - нет)? А из России через российских трейдеров в Усть-Луге (чего очень хотел Путин)?





А такого запрета нет.





По калийным удобрениям - напрямую нельзя. Хорошо. А если через российских трейдеров?





И вот тут вспоминаем старую добрую песню о переформатировании БКК, но уже под российским контролем.





Что тут можно сказать - снимаю шляпу перед европейскими политиками за умение работать с формулировками документов.