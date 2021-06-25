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В Китае в результате пожара в зале боевых искусств погибли 18 человек
Источник материала: Партизан
Утром 25 июня в китайской провинции Хэнань в центральной части страны произошел пожар с погибшими в зале боевых искусств. Об этом со ссылкой на местные власти проинформировало агентство "Синьхуа".
Возгорание произошло в зале для занятий ушу. В результате пожара погибли 18 человек.
Кроме того, травмы различной степени тяжести получили еще 16 человек.
Телеканал CGTN отмечает, что пожар уже потушен.
По данным The Associated Press, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В школе якобы учились дети в возрасте от семи до 16 лет.
Агентство утверждает, что полиция задержала руководителя горевшей школы.
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Утром 25 июня в китайской провинции Хэнань в центральной части страны произошел пожар с погибшими в зале боевых искусств. Об этом со ссылкой на местные власти...
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