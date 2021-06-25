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В Китае в результате пожара в зале боевых искусств погибли 18 человек

25.06.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Утром 25 июня в китайской провинции Хэнань в центральной части страны произошел пожар с погибшими в зале боевых искусств. Об этом со ссылкой на местные власти проинформировало агентство "Синьхуа".


Возгорание произошло в зале для занятий ушу. В результате пожара погибли 18 человек.

Кроме того, травмы различной степени тяжести получили еще 16 человек.

Телеканал CGTN отмечает, что пожар уже потушен.

По данным The Associated Press, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В школе якобы учились дети в возрасте от семи до 16 лет.

Агентство утверждает, что полиция задержала руководителя горевшей школы.
 
 
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Утром 25 июня в китайской провинции Хэнань в центральной части страны произошел пожар с погибшими в зале боевых искусств. Об этом со ссылкой на местные власти...
 
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