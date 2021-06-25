Правозащитники: находящиеся под домашним арестом не перестают быть политзаключенными

Помещенные под домашний арест также считаются политзаключенными, сообщил лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна» после появившейся неофициальной информации о переводе блогера Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги из СИЗО под домашний арест. Ранее оба были признаны политзаключенными.





Как указывают правозащитники, условия домашнего ареста политзаключенных сопровождаются рядом ограничений: они не могут выходить на улицу, видеться даже с родственниками и друзьями, пользоваться интернетом.

Правозащитники заявляют, что в таких условиях содержание политзаключенных под домашним арестом рассматривается как место несвободы.

До сих пор было известно, что под домашним арестом находятся пятеро политзаключенных — Сергей Дроздовский, Ирина Костюченко, Екатерина Ткаченко, Юлия Чернявская и Андрей Шарендо.

«Сегодня появилась новость о том, что София Сапега и Роман Протасевич помещены под домашний арест. Как и ранее, они по-прежнему считаются политзаключенными», — подчеркивают правозащитники.

О том, что блогер Роман Протасевич и его подруга София Сапега, задержанные 23 мая после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair, переведены из СИЗО под домашний арест, сообщалось утром.

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