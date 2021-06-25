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Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки посещает Жировичский монастырь

25.06.2021 11:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжается рабочая поездка Александра Лукашенко по Гродненскому региону. 25 июня Президент посещает Свято-Успенский Жировичский монастырь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки посещает Жировичский монастырь

В эти минуты на территории монастыря обсуждают благоустройство его территории и самих Жировичей. В планах – встреча Президента с духовенством, но прежде глава государства зажег свечу у одной из самых почитаемых христианских святынь, иконы Жировичской Божией Матери.

Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки посещает Жировичский монастырь

В 2020 году, в преддверии 550-летия обретения чудотворного образа и 500-летия со дня основания монастыря, комплекс в Жировичах был приведен в надлежащее его статусу состояние. На территории монастыря находится еще одно значимое для православных христиан Беларуси место – здесь захоронен митрополит Филарет, отдавший немало сил делу создания и возрождения Жировичского монастыря и духовной семинарии.

Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки посещает Жировичский монастырь

Глава государства почтил память первого митрополита суверенной Беларуси.

 
 
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Новости Беларуси. Продолжается рабочая поездка Александра Лукашенко по Гродненскому региону. 25 июня Президент посещает Свято-Успенский Жировичский монастырь,...
 
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