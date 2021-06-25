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Фотофакт. Батюшки на совещании Лукашенко, а над столом – икона
25.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусский правитель в пятницу посетил Жировичский монастырь, где наведал могилу Митрополита Филарета, а также провел, как сообщает его пресс-служба, «рабочую встречу с духовенством».
Вот как это было:
– Мы не должны допустить, чтобы в нашей стране, мирной, спокойной, где мирно уживаются основные конфессии, были порушены наши святыни и наша вера, – дал наставления Лукашенко.
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Белорусский правитель в пятницу посетил Жировичский монастырь, где наведал могилу Митрополита Филарета, а также провел, как сообщает его пресс-служба, «рабочую...
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