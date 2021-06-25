Реакция в сети: «Домашний арест Протасевича? Это только начало»

Источник материала: Салiдарнасць

Лидеры мнений – о переводе Романа Протасевича и Софьи Сапеги под домашний арест .





Фото pr0tez/Facebook и из соцсетей

Татьяна Гацура-Яворская , правозащитница: «Почему многие считают, что Протасевича с девушкой посадили на домашний арест из-за санкций?

Санкции требуют отпустить всех, а не Протасевича.

Я думаю, ему смягчили условия благодаря сотрудничеству и санкции не при чем, хотя власть может выдавать это как шаги по улучшению ситуации».

Дмитрий Гурневич , журналист: «21-24 чэрвеня Еўразвяз уводзіць санкцыі (не самыя жорсткія).

25 чэрвеня раніцай паведамляецца, што 2-3 дні як Пратасавіча і Сапегу перавялі пад хатні арышт.

Праз пару гадзінаў заява МЗС : «Европейским политикам давно пора уяснить: давление и санкции – это не тот язык, на котором стоит разговаривать с Беларусью».

Игорь Тышкевич , политолог: «Домашний арест Протасевича? Это только начало.

Три недели назад я говорил в видео, что Протасевича будут запускать «по алгоритму Воскресенского» и что первая развязка будет на протяжении 2-3 недель.

Сделал прогноз по выходу Протасевича на свободу и даже о возможном участии в «конституционном процессе». Хотя, судя по акцентам, со второй частью не факт – нужны силы и на информационном направлении.

Вот та цитата: «То есть при условии согласия Протасевича на сотрудничество, он может выйти на свободу и, что будет логично с точки зрения белорусских властей, войдет (в той или иной роли) в конституционную комиссию при Лукашенко».

Поверьте, на этом сюжет не заканчивается – это лишь первый этап. А санкции... – не стоит связывать игру по Протасевичу с тезисом о «сдаче позиций» окружением Лукашенко. Не стоит рождать очередной миф, разочаровываться в котором будет очень больно для поверивших.

Создателям мифа, правда, будет пофиг – на тот момент они очередную сказку будут продвигать».