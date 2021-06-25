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В Петрикове при столкновении с авто пострадал мотоциклист

25.06.2021 11:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петрикове при столкновении с авто пострадал 22-летний мотоциклист. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

24 июня около в 8 утра 59-летний водитель автомобиля "Опель Астра" двигался по ул.Бумажкова. При выезде со второстепенной дороги на главную он не предоставил преимущество и столкнулся с мотоциклом Yanxiang под управлением 22-летнего водителя. В результате аварии мотоциклист получил телесные повреждения и доставлен в хирургическое отделение Петриковской центральной больницы.

Госавтоинспекция напомнила, что, согласно ПДД, выезжая со второстепенной дороги, водитель обязан предоставить преимущество всем, кто движется по главной, и только убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств, можно начинать движение.

"Помните, что дорога - зона повышенной опасности, поэтому ваша осторожность, внимательность и бдительность превыше всего", - добавили в УВД.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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24 июня около в 8 утра 59-летний водитель автомобиля "Опель Астра" двигался по ул.Бумажкова. При выезде со второстепенной дороги на главную он не предоставил...
 
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