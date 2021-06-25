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Мотоциклист попал под колеса фуры в Минске
Источник материала: БелТА
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклист попал под колеса фуры в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел сегодня около 7.45. Мужчина на автомобиле МАН при выезде со двора на улицу Бабушкина не пропустил мотоциклиста, который двигался по главной дороге.
В результате столкновения транспортных средств 24-летний мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
На данный момент сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска выясняют обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.
Госавтоинспекция напоминает: на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.-0-
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В результате столкновения транспортных средств 24-летний мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
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