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Мотоциклист попал под колеса фуры в Минске

25.06.2021 11:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклист попал под колеса фуры в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел сегодня около 7.45. Мужчина на автомобиле МАН при выезде со двора на улицу Бабушкина не пропустил мотоциклиста, который двигался по главной дороге.

В результате столкновения транспортных средств 24-летний мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

На данный момент сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска выясняют обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает: на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.-0-

Мотоциклист попал под колеса фуры в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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В результате столкновения транспортных средств 24-летний мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
 
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