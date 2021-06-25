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В Беларуси снова побит температурный рекорд - теперь 120-летний
Источник материала: Партизан
24 июня жарче всего было в Могилеве — 37 градусов.
Таким образом, перекрыт абсолютный максимум дня, державшийся 120 лет (33,5 градуса 24 июня 1901 года в Марьиной Горке).
Выше 36 градусов поднялась температура на девяти метеостанциях: в Октябрьском (36,9), Лельчицах (36,7), Жлобине (36,6), Василевичах (36,4), Брагине (36,3), Житковичах (36,3), Марьиной Горке (36,3), Гомеле (36,2) и Пинске (36,1).
При этом в Пинске перекрыт рекорд июня, установленный 136 лет назад (35,5 градуса 27 июня 1885 года), пишет
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24 июня жарче всего было в Могилеве — 37 градусов.
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