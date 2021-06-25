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"После вероломной совместной атаки 22 июня..." МИД Беларуси выступил с заявлением

25.06.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В беларуском МИДе заявили, что не будут молча наблюдать...

«После вероломной совместной атаки 22 июня со стороны оси ЕС, США, Великобритании и Канады на белорусов, на трудовые коллективы наших предприятий, бизнесменов, журналистов, а также депутатов лишь за то, что они высказывают собственное мнение, было совершенно понятно, что будет предпринята новая тщетная попытка постепенно душить наших граждан», — говорится в заявлении МИД РБ в связи  с введением новых санкций ЕС.

Там также отметили, что цель санкций — «разложить и подорвать суверенное и независимое государство, проводящее самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику на основе реальных интересов белорусского народа».

 МИД упрекнул ЕС в том, что его «совершенно не интересует мнение миллионов белорусских трудящихся, работников профсоюзов, политических партий и общественных объединений».

«Беларусь не собирается молча за этим наблюдать. В ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры, о которых мы неоднократно заявляли. Европейским политикам давно пора уяснить: давление и санкции — это не тот язык, на котором стоит разговаривать с Беларусью», — заявили в МИД.

При том там отметили, что Беларусь все же открыта «для равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с теми, кто видит в Беларуси партнера, а не объект для геополитических притязаний и экспериментов».
 
 
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В беларуском МИДе заявили, что не будут молча наблюдать...
 
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