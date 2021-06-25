ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Погода в СНГ: на казахстанском курорте Шымбулак выпал снег, в Таджикистане раньше обычного поспел виноград

25.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве сегодня пик жары – плюс 36. Сохраняется «оранжевый» уровень опасности. С северо-запада России на столицу надвигается грозовой фронт. О погоде в других странах Содружества расскажут корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

На юге и западе Казахстана обжигающее солнце. Плюс 32 в тени, а местами все 40 градусов. И это при полном отсутствии осадков. Сильный дождь промочит восток республики. Немного влаги достанется жителям Алматы. В городе сейчас комфортные плюс 20. Неожиданно для июня выглядит горный курорт Шымбулак. Его засыпает снегом. Туристы искренне удивляются такому редкому явлению. При этом в районе холодно – столбики термометров опустились до плюс семи.

Кыргызстан

Волна осадков накроет сегодня большую часть Кыргызстана. В прогнозе – сильные дожди в шумной компании гроз и шквала. Спасатели предупреждают жителей об опасности схода селя в горах. В центре непогоды окажется район Боомского ущелья, там проходит трасса Бишкек – Иссык-Куль. Водителям рекомендуют по возможности отложить поездку по трассе на пару дней.

Беларусь

В Беларуси сохраняется «красный» уровень опасности из-за жары. Сегодня ожидается до плюс 36. Возможны кратковременные дожди, местами – грозы. Белорусы получили смс-сообщения от МЧС с просьбой быть осторожными при купании. Не оставлять детей без присмотра у водоемов. Накануне в Беларуси утонули три ребенка.

Армения

Армения сейчас напоминает раскаленную сковородку. В тени столбики термометров показывают плюс 40. Пекло такое, будто горячий воздух фена направили прямо на лицо. Такие ощущения сейчас испытывают жители на улицах Еревана. Зной спадет ближе к ночи. А дожди ожидаются только в понедельник.

Таджикистан

В Душанбе днем до +38. И ни капли дождя. Жарче только на юге – в Хатлонской области. Там раньше обычного поспел виноград. Сейчас фермеры собирают местный сорт «Чилги». Ягоды крупные и сладкие. Оптовые покупатели забирают урожай прямо с поля.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в других странах Содружества расскажут корреспонденты «МИР 24».
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусская общественная организация ветеранов ОВД и внутренних войск отмечает 30-летие. Александр Лукашенко направил поздравления
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by