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Международный спасатель: в Университете МЧС в Беларуси состоялся выпускной
25.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске состоялся выпускной у специалистов Университета гражданской защиты МЧС. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына побывала на празднике.
На плацу около 300 выпускников. Состав – многонациональный. В этом году дипломы белорусского университета МЧС получили и 46 иностранных специалистов.
«Я азербайджанец. Просто хочу сказать: «Спасибо, МЧС, спасибо, Республика Беларусь. Я служу Республике Азербайджан, я служу Республике Беларусь. Белорусское везде отличное. Я люблю Беларусь», – сказал выпускник университета Араз Джаббарлы.
«Ребята четыре года отучились, получали хорошее образование и готовы к выполнению поставленных задач. Мы еще гордимся тем, что университет несет достаточно серьезную межгосударственную миссию. Он готовит выпускников в разные страны: и Казахстан, и Азербайджан сегодня выпускается», – констатировал министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадим Синявский.
Университету гражданской защиты МЧС 88 лет. Самый популярный факультет предупреждения и ликвидация ЧС. Во время подготовки будущих специалистов учитывают интересы и требования разных стран.
Ни форма, ни подготовка иностранных специалистов не отличается. Диплом международного образца.
«Сегодня мы получаем первые офицерские погоны. Мы шли к этому четыре года. Я безумно рад, что еще одна ступень к вершине преодолена», – поделился выпускник университета Айбек Сеитов.
В прошлом году выпускной у будущих спасателей впервые прошел в онлайн-формате, в этом вернулись к традиции и пригласили зрителей. Вчерашние курсанты заложили памятную плиту выпускников 2021 года и станцевали вальс. А после торжественного марша традиционное подбрасывание фуражки с монеткой.
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В этом году дипломы белорусского университета МЧС получили и 46 иностранных специалистов.
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