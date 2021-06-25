Международный спасатель: в Университете МЧС в Беларуси состоялся выпускной

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске состоялся выпускной у специалистов Университета гражданской защиты МЧС. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына побывала на празднике.

На плацу около 300 выпускников. Состав – многонациональный. В этом году дипломы белорусского университета МЧС получили и 46 иностранных специалистов.

«Я азербайджанец. Просто хочу сказать: «Спасибо, МЧС, спасибо, Республика Беларусь. Я служу Республике Азербайджан, я служу Республике Беларусь. Белорусское везде отличное. Я люблю Беларусь», – сказал выпускник университета Араз Джаббарлы.

«Ребята четыре года отучились, получали хорошее образование и готовы к выполнению поставленных задач. Мы еще гордимся тем, что университет несет достаточно серьезную межгосударственную миссию. Он готовит выпускников в разные страны: и Казахстан, и Азербайджан сегодня выпускается», – констатировал министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадим Синявский.

Университету гражданской защиты МЧС 88 лет. Самый популярный факультет предупреждения и ликвидация ЧС. Во время подготовки будущих специалистов учитывают интересы и требования разных стран.

«Ежегодно наши студенты проходят обучение в Университете гражданской обороны МЧС Беларуси. Если мне не изменяет память, на сегодня 35 человек обучаются. Казахстан и Беларусь, во-первых, являются членами Международной организации гражданской обороны. Кроме этого, в рамках СНГ, в рамках ЕАЭС все наши структуры взаимодействуют, идет обмен мнениями, обмен опытом», – заявил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Мереке Пшембаев.

Ни форма, ни подготовка иностранных специалистов не отличается. Диплом международного образца.

«Сегодня мы получаем первые офицерские погоны. Мы шли к этому четыре года. Я безумно рад, что еще одна ступень к вершине преодолена», – поделился выпускник университета Айбек Сеитов.

В прошлом году выпускной у будущих спасателей впервые прошел в онлайн-формате, в этом вернулись к традиции и пригласили зрителей. Вчерашние курсанты заложили памятную плиту выпускников 2021 года и станцевали вальс. А после торжественного марша традиционное подбрасывание фуражки с монеткой.