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Белорусская общественная организация ветеранов ОВД и внутренних войск отмечает 30-летие. Александр Лукашенко направил поздравления

25.06.2021 11:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Своим опытом с молодым поколением всегда готовы поделиться те, кто уже прошел службу. 25 июня Белорусская общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск отмечает 30-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравление с важной датой направил глава государства.

Белорусская общественная организация ветеранов ОВД и внутренних войск отмечает 30-летие. Александр Лукашенко направил поздравления

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Своими примерами мужества и стойкости, чести и выдержки, компетентности и добросовестного исполнения профессиональных обязанностей вы сохранили лучшие традиции предшественников, стали образцом преданного служения стране и народу для современных и будущих сотрудников подразделений Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Президент поблагодарил ветеранов за службу и активное участие в подготовке и воспитании нынешнего поколения солдат правопорядка.

 
 
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Новости Беларуси. Своим опытом с молодым поколением всегда готовы поделиться те, кто уже прошел службу. 25 июня Белорусская общественная организация ветеранов...
 
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