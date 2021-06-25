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Белорусская общественная организация ветеранов ОВД и внутренних войск отмечает 30-летие. Александр Лукашенко направил поздравления
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Своим опытом с молодым поколением всегда готовы поделиться те, кто уже прошел службу. 25 июня Белорусская общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск отмечает 30-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравление с важной датой направил глава государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Президент поблагодарил ветеранов за службу и активное участие в подготовке и воспитании нынешнего поколения солдат правопорядка.
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Белорусская общественная организация ветеранов ОВД и внутренних войск отмечает 30-летие. Александр Лукашенко направил поздравления
Новости Беларуси. Своим опытом с молодым поколением всегда готовы поделиться те, кто уже прошел службу. 25 июня Белорусская общественная организация ветеранов...
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