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«Сейчас ощущаю радость и гордость». 40 молодых сотрудников милиции приняли присягу в Минске

25.06.2021 11:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пополнение в рядах минской милиции. 40 молодых сотрудников под звуки оркестра 25 июня приняли присягу. Среди них есть и девушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сейчас ощущаю радость и гордость». 40 молодых сотрудников милиции приняли присягу в Минске

Новобранцам вручили кодекс чести офицера, а также присвоили первое офицерское звание – лейтенант. Еще 10 действующих правоохранителей получили очередные специальные звания. 

«Сейчас ощущаю радость и гордость». 40 молодых сотрудников милиции приняли присягу в Минске

Торжественный ритуал уже третий год подряд проходит у подножия памятника погибшим при исполнении служебного долга правоохранителям.

«Сейчас ощущаю радость и гордость». 40 молодых сотрудников милиции приняли присягу в Минске

Ирина Бурлаева, сотрудник уголовно-исполнительной инспекции Советского РУВД Минска:
Сегодня действительно очень важный для нас день, очень волнительный день. Сегодня нам вручал генерал-майор звания. Очень волнительно, очень приятно. Я горжусь, что служу в органах внутренних дел.

«Сейчас ощущаю радость и гордость». 40 молодых сотрудников милиции приняли присягу в Минске

Владислав Боровец, сотрудник патрульно-постовой службы Фрунзенского РУВД Минска:
Сейчас ощущаю радость и гордость за то, что я поступил на службу в органы внутренних дел Фрунзенского РУВД. Я сотрудник роты ППСМ Фрунзенского РУВД. Хотел бы сказать спасибо в первую очередь моим наставникам, которые наставляли меня весь этот путь. Это уже вторая моя присяга, которую я принимаю. Первая была в армии, я служил в 5-й бригаде специального назначения. Я горд тем, что пришел на службу в милицию.

«Сейчас ощущаю радость и гордость». 40 молодых сотрудников милиции приняли присягу в Минске

Уже сегодня молодые сотрудники минской милиции заступают на службу.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Пополнение в рядах минской милиции. 40 молодых сотрудников под звуки оркестра 25 июня приняли присягу. Среди них есть и девушки, сообщили в...
 
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