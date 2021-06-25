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«Сейчас ощущаю радость и гордость». 40 молодых сотрудников милиции приняли присягу в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пополнение в рядах минской милиции. 40 молодых сотрудников под звуки оркестра 25 июня приняли присягу. Среди них есть и девушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новобранцам вручили кодекс чести офицера, а также присвоили первое офицерское звание – лейтенант. Еще 10 действующих правоохранителей получили очередные специальные звания.
Торжественный ритуал уже третий год подряд проходит у подножия памятника погибшим при исполнении служебного долга правоохранителям.
Ирина Бурлаева, сотрудник уголовно-исполнительной инспекции Советского РУВД Минска:
Владислав Боровец, сотрудник патрульно-постовой службы Фрунзенского РУВД Минска:
Уже сегодня молодые сотрудники минской милиции заступают на службу.
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Новости Беларуси. Пополнение в рядах минской милиции. 40 молодых сотрудников под звуки оркестра 25 июня приняли присягу. Среди них есть и девушки, сообщили в...
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