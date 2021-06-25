«Существенно для нас и будущих поколений планеты». В Минске стартуют курсы по устойчивому управлению мероприятиями

Источник материала: Салiдарнасць

Приглашает IBB Minsk.

Начала работу образовательная платформа ibb-edu.org по устойчивому управлению мероприятиями. Новая образовательная программа разработана командой проекта Events for Future.





– Идея этого проекта фактически пришла нам во время мероприятия на тему устойчивого развития, где, кроме лекций и презентаций, ничто не было устойчивым, – делится менеджер IBB Minsk по устойчивому развитию, автор проекта Events for Future Ларс Шмидт. – Нам быстро стало ясно, что здесь нужно многое наверстать, потому что, следуя девизу от слова к делу, когда я говорю об устойчивости, я должен действовать устойчиво.

В 2020-м IBB Minsk совместно с Центром экологических решений реализовал проект Events for Future. 25 участников из государственных, коммерческих организаций и НГО прошли обучение по устойчивому менеджменту мероприятий. Сейчас они уже применяют свои знания на практике.

Устойчивое управление мероприятиями учитывает три аспекта: экологический, экономический и социальный.

– Устойчивая организация мероприятий позволяет свести к минимуму негативное воздействие на экологию, эффективнее, экономнее и бережнее использовать ресурсы, минимизировать углеродные выбросы, заботиться о здоровье участников, и даже создавать возможности для восстановления и улучшения окружающей среды – а это существенно для нас и будущих поколений планеты, – сказала, в свою очередь Анна Высоцкая (МОО «SOS-Детские деревни»), участница образовательного курса Events for Future.

– Управляя устойчиво мероприятием можно экономить деньги организации или компании и перераспределять их внутри на другие проекты. Экономить получается на еде и воде (излишней), транспорте, раздаточных материалах. Такой подход также положительно сказывается на экономике региона, так как продукты и материалы закупаются преимущественно на местных предприятиях, – говорит Владимир Махнач (компания «ОМО»), участник курса Events for Future.

– На мой взгляд, это важно, в первую очередь, в образовательном аспекте. Во время проведения устойчивых мероприятий необходимо указывать на причины того или иного решения в организации ивента. Благодаря этому люди будут и осознанно, и подсознательно впитывать информацию об устойчивости и осознанности, а в дальнейшем реализовать данные подходы в своей жизни, – отмечает Екатерина Донсково (Координационный центра «Образование в интересах устойчивого развития» БГПУ).

С июня 2021 года образовательная платформа стала доступна для всех желающих. Теперь все, кто занимается организацией мероприятий в разных сферах деятельности, могут пройти бесплатные образовательные курсы самостоятельно.

Организаторы мероприятий узнают, как уменьшить свой экологический след при подготовке и организации ивентов, найти подходящих поставщиков услуг, сделать мероприятие доступным для всех участников и многое другое.

Для обучения надо пройти простую регистрацию на платформе и присоединиться к курсам.