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«Существенно для нас и будущих поколений планеты». В Минске стартуют курсы по устойчивому управлению мероприятиями
25.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Приглашает IBB Minsk.
Начала работу образовательная платформа
– Идея этого проекта фактически пришла нам во время мероприятия на тему устойчивого развития, где, кроме лекций и презентаций, ничто не было устойчивым, – делится менеджер IBB Minsk по устойчивому развитию, автор проекта Events for Future Ларс Шмидт. – Нам быстро стало ясно, что здесь нужно многое наверстать, потому что, следуя девизу от слова к делу, когда я говорю об устойчивости, я должен действовать устойчиво.
В 2020-м IBB Minsk совместно с Центром экологических решений реализовал проект Events for Future. 25 участников из государственных, коммерческих организаций и НГО прошли обучение по устойчивому менеджменту мероприятий. Сейчас они уже применяют свои знания на практике.
Устойчивое управление мероприятиями учитывает три аспекта: экологический, экономический и социальный.
– Устойчивая организация мероприятий позволяет свести к минимуму негативное воздействие на экологию, эффективнее, экономнее и бережнее использовать ресурсы, минимизировать углеродные выбросы, заботиться о здоровье участников, и даже создавать возможности для восстановления и улучшения окружающей среды – а это существенно для нас и будущих поколений планеты, – сказала, в свою очередь Анна Высоцкая (МОО «SOS-Детские деревни»), участница образовательного курса Events for Future.
– Управляя устойчиво мероприятием можно экономить деньги организации или компании и перераспределять их внутри на другие проекты. Экономить получается на еде и воде (излишней), транспорте, раздаточных материалах. Такой подход также положительно сказывается на экономике региона, так как продукты и материалы закупаются преимущественно на местных предприятиях, – говорит Владимир Махнач (компания «ОМО»), участник курса Events for Future.
– На мой взгляд, это важно, в первую очередь, в образовательном аспекте. Во время проведения устойчивых мероприятий необходимо указывать на причины того или иного решения в организации ивента. Благодаря этому люди будут и осознанно, и подсознательно впитывать информацию об устойчивости и осознанности, а в дальнейшем реализовать данные подходы в своей жизни, – отмечает Екатерина Донсково (Координационный центра «Образование в интересах устойчивого развития» БГПУ).
С июня 2021 года образовательная платформа стала доступна для всех желающих. Теперь все, кто занимается организацией мероприятий в разных сферах деятельности, могут пройти бесплатные образовательные курсы самостоятельно.
Организаторы мероприятий узнают, как уменьшить свой экологический след при подготовке и организации ивентов, найти подходящих поставщиков услуг, сделать мероприятие доступным для всех участников и многое другое.
Для обучения надо пройти
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