Два подростка на легковушке пытались скрыться от ГАИ

Источник материала: БелТА

25 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе несовершеннолетний парень вместе в другом пытались скрыться от ГАИ. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел 22 июня. Примерно в 18.00 сотрудники ОГАИ Гомельского РОВД, контролируя дорожное движение в деревне Будилка, обратили внимание на автомобиль ВАЗ, в котором сидели два молодых человека: водитель и пассажир. Двигаясь во встречном направлении, они остановились недалеко от экипажа ГАИ, после чего водитель вышел из транспортного средства и ушел, но затем вернулся и вместе с товарищем они поехали в направлении деревни Соколка.

Чтобы убедиться в том, что у водителя все в порядке с документами, инспекторы ДПС подали сигнал об остановке с помощью маячков красного и синего цвета, но это требование было проигнорировано, водитель продолжил свой путь, превышая скоростной режим и двигаясь по встречной полосе. Он создавал опасность для других водителей и таким образом пытался скрыться от правоохранителей.

Съехав с асфальта, водитель поехал по лесной дорожке, где врезался в дерево. Друзья покинули транспортное средство и побежали. Спустя некоторое время был задержан пассажир. Он связался с водителем, который вернулся на место происшествия.

Оба товарища оказались трезвыми, но в ходе разбирательств было установлено, что оба несовершеннолетние: мальчикам по 16 лет. Водительского удостоверения у водителя, соответственно, не было, а автомобиль взял в личное пользование для ремонта.

В марте этого года молодой человек уже был привлечен к административной ответственности за езду без права управления. В этот раз на него составили шесть административных протоколов.

"К сожалению, и такие ситуации на дороге, где автомобилями завладевают еще совсем юные участники дорожного движения, имеют место быть. И как бы сотрудники Госавтоинспекции усиленно не контролировали данный вопрос, в большей степени на несовершеннолетних должны влиять взрослые, - отметили в УВД. - Уважаемые родители, воспитывайте в детях дисциплину и ответственность. Даже в столь молодом возрасте они обязаны знать ПДД и четко их соблюдать, чтобы потом не пришлось страдать ни им, ни вам".-0-