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МИД Беларуси прокомментировал западные санкции: Тщетная попытка постепенно душить наших граждан

25.06.2021 12:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

МИД Беларуси прокомментировал западные санкции: Тщетная попытка постепенно душить наших граждан
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел прокомментировало введение новых экономических санкций против официального Минска, которые были приняты вчера 24 июня.

Тест заявления опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«После вероломной совместной атаки 22 июня 2021 г. со стороны оси ЕС, США, Великобритании и Канады на белорусов, на трудовые коллективы наших предприятий, бизнесменов, журналистов, а также депутатов лишь за то, что они высказывают собственное мнение, было совершенно понятно, что будет предпринята новая тщетная попытка постепенно душить наших граждан.

Выступая якобы в поддержку свободы самовыражения, Евросоюз выжигает все, что не вписывается в европоцентричную картину мира. Наверное, это и есть суть их демократии.

При этом данные страны уже даже не пытаются искать или "притягивать за уши" хотя бы какие-то международно-правовые основания и объяснения для таких действий. Потому что их нет. Есть только цель – разложить и подорвать суверенное и независимое государство, проводящее самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику на основе реальных интересов белорусского народа. Решения приняты настолько поспешно и немотивированно, что руководство стран ЕС даже не сочло нужным дождаться хотя бы заключения ИКАО.

Уже совершенно очевидно, что в стремлении удовлетворить свои амбиции за счет нашей относительно небольшой страны огромный Европейский союз совершенно не интересует мнение миллионов белорусских трудящихся, работников профсоюзов, политических партий и общественных объединений, высказавших свое четкое и однозначное неприятие одиозной санкционной политики ЕС.

Европейские лидеры не хотят слышать эти голоса также, как не хотят слышать и голоса собственных граждан и субъектов хозяйствования, ряд из которых уже находятся на пороге разорения из-за такой политики своего руководства. Не случайно даже авторитетные исследования общественного мнения "EuroTrack" британской компании "YouGov" показывают катастрофически низкие рейтинги доверия к правительствам в целом ряде стран ЕС, в том числе в Германии – 31%, во Франции – 23%, в Швеции – 30%. Беларусь пытаются поучать и атаковать политики, которые не имеют поддержки даже у своего собственного народа.

Беларусь не собирается молча за этим наблюдать. В ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры, о которых мы неоднократно заявляли.

Европейским политикам давно пора уяснить: давление и санкции – это не тот язык, на котором стоит разговаривать с Беларусью. При этом мы остаемся открытыми для равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с теми, кто видит в Беларуси партнера, а не объект для геополитических притязаний и экспериментов», - говорится в заявлении МИД Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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