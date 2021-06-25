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Лукашенко заявил о попытках сломать православие в Беларуси

25.06.2021 12:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко заявил о попытках сломать православие в Беларуси
Фото: БЕЛТА
Об этом он заявил сегодня на встрече с духовенством в Жировичском мужском монастыре, пишет БЕЛТА.

«В этом глобальном противостоянии есть отдельные эпизоды, которые имеют фундаментальное значение для существования белорусской нации. Один из них (мы это наблюдаем в последнее время, и с нашим патриархом недавно обсуждали эту тему) - это попытка сломать православие в Беларуси», - сказал Александр Лукашенко.
 
 
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По его словам, православие имеет фундаментальное значение для существования белорусской нации.
 
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