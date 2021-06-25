Лукашенко заявил о попытках сломать православие в Беларуси

Источник материала: UDF



Фото: БЕЛТА

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«В этом глобальном противостоянии есть отдельные эпизоды, которые имеют фундаментальное значение для существования белорусской нации. Один из них (мы это наблюдаем в последнее время, и с нашим патриархом недавно обсуждали эту тему) - это попытка сломать православие в Беларуси», - сказал Александр Лукашенко.